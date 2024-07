Restiamo ancora nel “forno“: "Però questo non è caldo-record"

È stata un’altra giornata di grande caldo su tutta l’Umbria, con le temperature che in alcune zone hanno sfiorato ancora i 40 gradi. Le aree più "bollenti"ome spesso accade quelle pianeggianti e interne, su tutte le zone tra Assisi e Foligno, quelle della Media valle del Tevere che ruota attorno al marscianese e quella orvietana. Le temperature si manterranno stabili anche oggi, anzi forse saranno in lieve aumento. Umbria Meteo fa notare comunque che le temperature "sono alte anche se abbastanza lontane dai record degli ultimi anni". E soprattutto fin qui a salvarci è statop un tasso di umidità che in Umbria non ha mai raggiuntoi livelli esagerati. Il cambiamento, per ciò che riguarda le temperature, si avrà lunedì. Anche domani è atteso un leggerissimo ribasso: il cielo si potrebbe presentare parzialmente nuvoloso e potrebbe regalare qualche debole pioggia. Possibilità remota in verità che si farà più concreta domenica pomeriggio/sera.