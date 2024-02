Restauro di San Francesco. Stanziati 990mila euro

UMBERTIDE – Ci sono 990 mila euro per la ristrutturazione del centro socio culturale San Francesco. E’ stato firmato il contratto fra il Comune di Umbertide e l’impresa aggiudicataria dei lavori. Gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione riguarderanno principalmente il risanamento delle facciate esterne ed interne del chiostro, il rifacimento degli infissi del piano primo, il rimaneggiamento del manto di copertura comprensiva di posa in opera di guaina impermeabilizzante, un intervento di "alleggerimento" della copertura del salone del piano primo, la ripavimentazione del piano primo e un nuovo impianto di climatizzazione. Era da tempo che la struttura, utilizzatissima per tante manifestazioni culturali e non, attendeva un intervento di restyling. L’ultimo infatti risale a venti anni fa e l’obiettivo è quello - dice l’amministrazione comunale - "di rendere il centro ancora più funzionale per permettere ai cittadini e alle associazioni di poterne usufruire in tutta la sua pienezza, offrendo ancora più servizi alla comunità territoriale". Si prevede a breve l’inizio dei lavori che dovrebbero durare all’incirca un anno. "Un altro cantiere prenderà presto il via – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore Alessandro Villarini - permettendo ì ristrutturare uno storico, bellissimo ex convento. La struttura con i suoi locali e il chiostro sono un complesso architettonico che è sede delle principali attività e iniziative culturali e sociali.

Pa.Ip.