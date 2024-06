“R…Estate in biblioteca“ Letture per tutti. Ragazzi, ora nei parchi arriva il Bibliobus

R…Estate in biblioteca”: è questo il nome delle iniziative estive proposte dal Sistema bibliotecario del Comune di Perugia per rendere piacevole, stimolante e - perché no? - anche istruttiva l’estate di chi rimane in città o di chi è in attesa di partire o è appena rientrato. Incontri, letture e laboratori per tutti i gusti e per tutte le età rappresentano l’offerta delle biblioteche per rendere questi spazi luoghi sempre più aperti, piacevoli e stimolanti. Mentre il calendario di agosto è in fase di definizione, il calendario degli eventi di luglio prevede per 31 giorni oltre 140 iniziative per tutti i gusti: giochi e letture animate per bambini, laboratori di arteterapia per bambini, ragazzi e adulti, gruppi di lettura, eventi musicali, laboratori di disegno, incontri vis a vis con alcuni esperti per confronti e dibattiti e mostre.

Grazie ai volontari del Circolo LaAV (Letture ad Alta Voce) di Perugia vi sarà anche modo di scoprire i

romanzi finalisti del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni per contribuire poi con il proprio voto a decretare il vincitore della decina finalista di narrativa edita di questa quinta edizione.

Grande rilievo viene dato agli spazi all’aperto dove, assoluta novità, viene proposta la “silent reading” di gruppo. Le biblioteche coinvolte: oltre ad Arconi, Biblionet, San Matteo degli Armeni e Sandro Penna anche la Biblioteca delle Nuvole, del Centro Studi Americanistici Circolo Amerindiano e BiblioArna di Ripa. E, se non bastano le biblioteche tradizionali, c’è sempre il Bibliobus che con tante attività, oltre alle ordinarie di una vera e propria biblioteca, è presente di volta in volta al Parco della Pescaia, al Parco Sant’Anna, presso il cva di Case Nuove di Ponte della Pietra e al Percorso verde “Leonardo Cenci”, a Castel del Piano, Ponte Felcino e San Martino in Campo.