Regionali, la spinta di Proietti: "Un’Umbria per e non contro. Diamo il futuro in mano ai giovani"

Stefania Proietti lo aveva detto già alla Sala della Vaccara il 18 agosto, quando si presentò per dire sì alla sua candidatura a presidente della Regione: "Non vado contro qualcuno, ma per tutti. Per costruire un’Umbria diversa". E ieri la sindaca di Assisi, scelta dal Campo larghissimo del centrosinistra come sfidante di Donatella Tesei nelle elezioni del 17 e 18 novembre, lo ha ribadito davanti alla platea del Lyrick di Assisi aprendo la campagna elettorale: "Ci separano 58 giorni dal sogno di realizzare un’Umbria nuova, diversa da ogni passato", ha esordito Proietti. "Sarà un periodo breve, abbiamo poco tempo ma sarà bellissimo. Vogliamo raggiungere tutti, costruire un’Umbria in mano alle cittadine e ai cittadini. Abbiamo una proposta chiara: un’Umbria per e non un’Umbria contro".

Da qui la strategia: "La campagna elettorale deve essere bella, propositiva, di dialettica e di dialogo, ma mai fatta di guerre perché di guerre ne abbiamo già tante", ha detto ancora Proietti. "Il diritto di ognuno alla sanità pubblica, alla scuola pubblica, ad avere le necessarie infrastrutture, il diritto all’ambiente, sono i pilastri del nostro programma", ha sottolineato la candidata presidente. Rivendicando per l’Umbria anche "un nuovo ruolo per la cooperazione internazionale e un nuovo ruolo dell’Umbria nello sviluppo economico innovativo", ha detto ancora Proietti.

"Vogliamo una regione che sia paradigma di uno sviluppo basato sulle fonti rinnovabili", ha evidenziato l’aspirante governatrice. "Oggi, qui da Assisi vogliamo regalare il sogno di un’Umbria costruita insieme". Proietti si è detta anche serena nel riuscire a tenere insieme l’ampia coalizione che la sostiene, rimarcando il suo essere candidata civica "che mi ha consentito di governare per otto anni una città come Assisi". Proietti è poi andata su un altro tema sul quale fonderà la sua campagna elettorale: "Penso all’assoluto protagonismo che dovranno avere i giovani, ai quali – ha sottolineato – vogliamo dare in mano la stesura del programma, da realizzare insieme all’esperienza di chi già opera in vari campi, ma ai giovani vorremmo affidare la costruzione del futuro dell’Umbria. Noi portiamo le nostre idee, la nostra responsabilità verso la comunità. Con gli avversari ci aspettiamo ovviamente dialettica e confronto, però vogliamo un’Umbria nuova senza guardare al passato".