Regionali, la lunga sfida. Tesei: "Noi come in Abruzzo". Sinistra, intese sotto la lente

Umori diversi in casa centrodestra e centrosinistra dell’Umbria dopo le elezioni regionali in Abruzzo. "Sono molto contenta del risultato di Marco Marsilio – ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei – che ha sicuramente premiato un grande lavoro che ha svolto insieme alla sua squadra di governo in momenti molto complessi". Tesei ha osservato poi che "oggi sicuramente è una bella giornata, non solo per l’Abruzzo. Sono contenta di essere stata al suo fianco nella conclusione di quella campagna elettorale perché ha voluto invitare, ha voluto fortemente questo, i governatori dell’Italia centrale con cui cui stiamo portando avanti un tema assolutamente rilevante per il il sistema Paese e per le nostre regioni, che è quello dell’Italia di mezzo. E quindi sono convinta che questo ci permetterà di lavorare insieme anche per il prossimo futuro".

Secondo Thomas De Luca invece, coordinatore del M5s in Umbria "il risultato elettorale delle regionali in Abruzzo dimostra ancora una volta che per vincere anche in Umbria la strada è sicuramente quella del ‘campo giusto e non quella del cosiddetto ‘campo larghissimo’. Ciò che stiamo facendo va proprio in questa direzione, ovvero cercare di costruire dal basso un progetto solido e credibile, tenendo conto degli elementi positivi che sono emersi dal voto in Sardegna come anche delle criticità di quello in Abruzzo". Per la Regione il voto non è stato ancora fissato perché la legislatura terminerà a fine ottobre. Pd, M5s e civici hanno dato vita a un’alleanza che non ha ancora espresso il o la candidata presidente. Mentre il centrodestra ha già indicato la presidente uscente Donatella Tesei, della Lega. "Se facciamo un’analisi rispetto alle elezioni abruzzesi – sostiene De Luca – il Movimento 5 stelle ha ottenuto un risultato di tutto rispetto, inferiore solo dell’1% rispetto a quello della Sardegna che ha visto la vittoria di Alessandra Todde. Il frutto di un grande lavoro portato avanti con impegno e dedizione dal coordinatore regionale Gianluca Castaldi, tra mille criticità. Risulta evidente come il Movimento debba proseguire sulla strada di ristrutturazione interna e di radicamento territoriale che ha caratterizzato la governance del presidente Giuseppe Conte, non solo delineando un’identità chiara e definita ma anchevalorizzando i suoi migliori interpreti a livello locale".