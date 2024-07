Referendum sul lavoro. In Umbria la Cgil ha raccolto 15mila firme

Oltre 15mila firme per ognuno dei quattro quesiti referendari sul lavoro lanciati dalla Cgil. Firme che, insieme alle centinaia di migliaia raccolte in tutta Italia, verranno consegnate venerdì 19 in Cassazione a Roma. È un "grande risultato", secondo la Cgil, quello raggiunto in Umbria dalla campagna “Per il lavoro di metto la firma” , che si è conclusa la scorsa settimana dopo mesi di banchetti, iniziative nei luoghi di lavoro. "Chiudiamo la nostra campagna con un risultato molto importante" ha detto Michele Greco, della Cgil Umbria.