Redditi, Todi è sul podio: "Territorio in salute"

TODI – Stando ai dati del Ministero dell’Economia ricavati dalle dichiarazioni 2024 relative all’anno 2023, tra i comuni umbri sopra i 10mila abitanti, la classifica dei redditi dichiarati vede Todi al terzo posto con 22.270 euro pro-capite. La città di Jacopone si mette alle spalle realtà importanti quali Narni (21.568), Città di Castello (21.543), Bastia Umbra (21.474), Magione (21.175), Spoleto (20.855), Umbertide (20.832), Amelia (20.799), Marsciano (20.780), Montefalco (20.780), Gubbio (20.780), Castiglione del Lago (20.172) e Gualdo Tadino (19.818 euro). "Pur con i limiti della statistica - afferma il sindaco Ruggiano - si ricava un quadro positivo per il nostro comune, il cui importo è superiore alla media regionale di 21.969 euro a contribuente, con l’Umbria a metà della classifica nazionale. Per Todi si registra un benessere piuttosto diffuso e una minore incidenza delle situazioni di indigenza". Passando all’area della media valle del Tevere emerge che a fronte dei 22.270 euro per ogni tuderte, si registrano redditi medi sotto i 20mila euro per Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Gualdo Cattaneo ed Acquasparta. Di poco superiore ai 20 mila euro quelli di Avigliano Umbro, mentre San Venanzo e Massa Martana, Bettona e Deruta si attestano tra i 20.380 euro e i 20.850 euro. "Non si tratta di un campionato – sottolinea il primo cittadino – quanto di una radiografia economica che conforta sullo stato di salute del territorio e stimola ad adottare politiche di sviluppo comuni nell’Area Interna di recente costituzione".

s.f.