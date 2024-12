Recupero della scalinata della pace . L’appello della sindaca: "Serve un aiuto"

La sindaca Vittoria Ferdinandi chiede un ulteriore gesto di generosità da parte di cittadini o imprese per ristrutturare le “Scale della Pace“. La scalinata che collega piazza Italia a via Bonazzi è già oggetto di un progetto di recupero grazie all’Art Bonus con il sostegno del Rotary Club Perugia Est, ma serve ancora un aiuto perché i fondi non bastano. L’iniziativa, come noto, si propone infatti di preservare e di promuovere la memoria di un luogo di rilevanza artistica e storica. La sindaca sottolinea l’importanza di tali progetti, che negli ultimi dieci anni hanno trasformato una semplice norma nazionale in una vera e propria best practice, portando la città e i suoi mecenati alla ribalta a livello nazionale.

"Il restauro di questo monumento – conclude Ferdinandi – è un passo importante per la città poiché diventa simbolo di un ideale pacifista che trova una risonanza particolare nel contesto storico attuale. Le aziende interessate possono contribuire al progetto con donazioni mirate, acquistando un singolo scalino per 1.800 euro, con il vantaggio di una detrazione fiscale del 65% e una visibilità significativa attraverso l’inserimento del nome dell’azienda e di un messaggio sulla pace sulla targa di ogni scalino restaurato".