Realizzazione dell’invaso, doppia funzione

ORVIETO - E’ in programma domani alle ore 11,30 nella sala consiliare del Comune di Orvieto la presentazione dei lavori di realizzazione dell’invaso nel territorio orvietano. La vasca avrà una duplice funzione: servirà a stoccare l’acqua direttamente dalla diga di Corbara e fungerà da punto di raccolta dell’acqua piovana. Una vera e propria riserva idrica in caso di siccità. Si tratta di un’opera che occuperà una superficie di circa 2 ettari e 700 metri. L’intervento, che sarà ultimato entro l’anno, è stato finanziato dal MASAF per un importo di 2 milioni 800mila euro.

Alla conferenza stampa saranno presenti: il sindaco Roberta Tardani, il presidente del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, Massimo Manni, il direttore del Consorzio, Carla Pagliari.