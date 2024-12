Re start di rai Tre

TERNI La questione dei costi energetici di Ast al centro di Re Start, la trasmissione di Rai Tre condotta da Annalisa Bruchi. Collegamento davanti ai cancelli di viale Brin dove è intervenuto Alessandro Rampiconi, segretario della Fiom Cgil. Sottolineata la necessità dell’accordo di programma che consenta al Gruppo Arvedi di abbattere i costi energetici e procedere con gli investimenti promessi, evitando così pericolosi effetti sulle produzioni, caratterizzate da continue fermate, e di conseguenza sui livelli occupazionali. Tra diretti e indiretti Ast dà lavoro a circa 4mila persone. Ospite in studio Anna Ascani, deputata umbra del Pd: "Faccio un appello al ministro Urso: ci dimostri che il tavolo convocato in fretta a ottobre per Ast Arvedi non era dovuto alla campagna elettorale. Convochi subito l’azienda per la firma all’Accordo di programma attesa da due anni. Lo faccia per i lavoratori sempre più in difficoltà e per una realtà produttiva strategica non solo per l’Umbria, ma per l’intero Paese". Replica il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco: "Il futuro di Ast la relativa firma dell’Accordo di programma sono temi già al centro del primo confronto tra il ministro Urso e la presidente Proietti, lo scorso 6 dicembre. In quell’occasione, i decisero di aspettare proprio la formazione della Giunta. Forse il Pd pensa di governare la Proietti e parlare al suo posto"