Raul Pedana debutta come attore e scrittore

UMBERTIDE - Non solo cantautore - apprezzatissimo il suo ultimo album “Moosehorn Algoreaper“ -: ora Paul Pedana debutta come attore e scrittore. Il musicista umbertidese sarà infatti protagonista di un film diretto da Virga Siksniute (sua compagna). La pellicola, di cui è anche sceneggiatore, girata in varie zone d’Europa, uscirà alla fine del 2025. "Mi piace interpretare ruoli complessi, personaggi ai margini della società – dice Pedana –: lo stiamo girando tra scenari di montagna e periferie di città dell’ex Unione Sovietica. Le scene in alta quota sono state fatte quasi a 2000 metri ed è stata dura, anche perché abbiamo dovuto lavorare a temperature sotto lo zero senza equipaggiamento adeguato". Pedana continua: "Il personaggio è quello del primo cortometraggio diretto da Virga che ha anticipato l’album, un senzatetto che si ritrova a compiere un viaggio drammatico, che lo metterà alla prova duramente. È una pellicola psicologica, pensata per far riflettere, il suo messaggio è profondo". Quindi il Pedana scrittore: è uscito “Obdurate Brain Strings“ "un viaggio intimo e sofferto attraverso i momenti più difficili e le prove della vita".

Pa.Ip.