Rara forma di gravidanza extrauterina: paziente operata con successo

Perugia, 15 giugno 2023 - La chirurgia del Santa Maria della Misericordia sempre più all'avanguardia. È stata operata con successo, dall’equipe di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Perugia, diretta dal dottor Saverio Arena, una donna di 40 anni con una rara forma di gravidanza extrauterina. Si tratta di una gravidanza ‘cornuale’, tra le forme più ad alto rischio emorragico e di isterectomia per le pazienti. La gravidanza “cornuale” di circa sette centimetri di diametro (dimensioni importanti per un utero), aveva interamente sovvertito la metà del viscere. L’equipe ha quindi deciso di operare immediatamente la paziente, con tecnica mininvasiva, sottoponendola a resezione laparoscopica del corno uterino e successiva ricostruzione e senza alterare le capacità riproduttive. Le gravidanze cornuali sono spesso difficili da diagnosticare e trattare. La "triade classica" di sintomi e segni di gravidanza extrauterina (amenorrea, dolore addominale e sanguinamento vaginale) si verifica in meno del 40% delle pazienti. Inoltre, il sito di impianto rende complesso differenziare, mediante gli ultrasuoni, questo tipo di gravidanza da quella intrauterina. Il rischio emorragico legato alla sede della gravidanza, sia in caso di rottura d’utero che durante l’intervento, è particolarmente elevato. L’intervento è stato eseguito dall’equipe del dottor Arena composta dalla dottoressa Claudia Giordano e dal dottor Michele Palisciano, dagli anestesisti Nicola Tramontano e Carla Giorgini, dagli strumentisti Emiliano Mercantini e Stefano Mei. Il decorso post operatorio è stato eccellente e la paziente è stata dimessa in buone condizioni di salute.