Rapinano una donna nel parcheggio. Coppia di ladri fermata a Terni

Un intervento congiunto, in collaborazione tra la sezione radiomobile, le stazioni di Terni, Collescipoli e Loreto. I carabinieri hanno fermato un 37enne cubano e una trentunenne peruviana entrambi gravati da precedenti e senza fissa dimora in Italia, per rapina impropria e lesione personale in concorso. I fatti risalgono a martedì e sono stati ricostruiti dai militari. All’interno di un parcheggio di un supermercato a Loreto, un uomo si era impossessato di una borsa di una 56enne del posto, mentre stava caricando la spesa in macchina, prelevandola dal sedile lato passeggero. Alla reazione della vittima era intervenuta una complice, che l’aveva spintonata facendola cadere. L’immediato allarme al 112 e l’intervento dell’Arma locale hanno consentito, mediante visione delle telecamere di videosorveglianza esistenti in zona, di individuare l’auto , un’utilitaria a noleggio, munita peraltro di un localizzatore satellitare. Monitorandone gli spostamenti, è stato così possibile accertare che il veicolo, dopo aver superato le province di Ancona, Macerata e Perugia, era diretto a Terni lungo la SS 3 Flaminia, proveniente da Spoleto: al bivio per San Carlo, tre pattuglie dell’Arma hanno intercettato l’utilitaria, con a bordo quattro persone, due uomini e due donne, tutti stranieri e sprovvisti di documenti. Nel corso dell’identificazione, le immagini dei quattro sono state poste in visione alla vittima della rapina, che stava nel frattempo sporgendo denuncia presso la Stazione di Loreto e che ha riconosciuto la coppia. I due sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e trasferiti, rispettivamente, nella casa circondariale di Terni (l’uomo) ed in quella di Perugia (la donna).