Rapinano un anziano. In due vengono arrestati in flagrante

Non sempre gli autori dei furti ai danni degli anziani la fanno franca. È quanto successo a due fratelli stranieri di 41 e 30 anni, entrambi residenti nel Perugino e gravati da precedenti di polizia che sono stati arrestati dai carabinieri per il reato di rapina impropria aggravata in concorso. Nel primo pomeriggio di sabato il più giovane si era introdotto in un’abitazione di Fabro, dalla quale ha sottratto la somma in contanti pari a 40 euro. Scoperto dai proprietari, una coppia di pensionati, lo straniero ha spintonato l’uomo, un 77enne, per guadagnarsi la fuga, salendo poi a bordo di un’auto, condotta dal fratello, che lo attendeva all’esterno. L’immediata segnalazione al 112, con la descrizione del veicolo in fuga, ha consentito ai militari di intercettarlo e fermarlo. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto le banconote appena sottratte, poi restituite ai legittimi proprietari. Per i due uomini è così scattato l’arresto in flagranza per rapina impropria aggravata in concorso e l’associazione alla casa circondariale di Terni.