Sfondano la vetrina con l’auto e rapinano la gioielleria. Colpo da migliaia di euro

Spoleto (Perugia), 31 ottobre 2023 – Sfondano l’ingresso di una gioielleria con un’auto, rubano gioielli per un valore di diverse migliaia di euro, poi si danno alla fuga con un’altra auto rubata. Il clamoroso furto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì 31 ottobre a Spoleto in corso Garibaldi. Ad agire sarebbero state 4 persone con il volto travisato. Il colpo è stato messo a segno alla 2 di notte, mentre su Spoleto si stava abbattendo un forte temporale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti i malviventi avrebbero raggiunto la gioielleria lungo corso Garibaldi e con un frullino hanno tagliato le inferiate esterne poi con un’auto risultata rubata a Spoleto hanno sfondato la porta d’ingresso ed è scattato anche l’allarme. Il rumore ha allarmato i proprietari che abitano proprio sopra alla gioielleria. Una di loro si è affacciata dalla finestra intimando ai malviventi di fermarsi, ma è stata minacciata.

Appena 4 minuti per fare razzia di tutti i gioielli a portata di mano per poi darsi alla fuga con un’altra auto di grossa cilindrata risultata sempre rubata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Spoleto, coordinati dal Capitano Teresa Messore, ma i banditi avevano già fatto perdere le proprie tracce. Al momento non è ancora possibile stabilire con esattezza a quanto ammonta il valore del bottino.

Sul posto sono in corso tutti gli accertamenti per tentare di individuare gli autori del furto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso della gioielleria. Presumibilmente il furto è stato ampliamente premeditato e pianificato nel minimo dettaglio.