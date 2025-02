Anziana massacrata per rapina in casa, indagato un minore

Terni, 10 febbraio 2025 – E’ un minorenne di nazionalità straniera e residente a Terni, che era già noto ai carabinieri, l’indagato per la rapina violenta ai danni dell’anziana di 83 anni brutalmente aggredita nella sua abitazione, nella zona centrale, all’alba dello scorso 7 gennaio. L’inchiesta dei carabinieri è coordinata dalla Procura dei Minorenni dell’Umbria, guidata da Flaminio Monteleone, a cui per competenza sono stati trasmessi gli atti dalla Procura di Terni. Il minore, che sembra essere un vicino di casa della donna, è indagato per rapina aggravata e lesioni. Avrebbe agito da solo in quello che, come ipotizzato già nelle prime ore, è un tentativo di furto finito male.

L’anziana, insegnante in pensione che vive da sola, era stata aggredita sul letto di casa intorno alle 5 e massacrata anche con un’arma da taglio, riportando ferite al volto e alle braccia che avevano richiesto in ospedale un centinaio di punti di sutura. L’appartamento era stato poi passato al setaccio del Ris dei carabinieri, che avrebbero trovato impronte o altri elementi riconducibili all’indagato. Il malvivente si era introdotto nell’abitazione, al secondo piano, arrampicandosi dall’esterno e forzando una porta finestra.

Ste.Cin.