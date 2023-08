Raoul Bova affascinato dalla magia della Cascata "Preservare tali meraviglie è fondamentale"

TERNI – La bellezza della Cascata delle Marmore nelle foto pubblicate su Instagram da Raoul Bova, che mercoledì scorso ha percorso i sentieri che circondano il salto d’acqua più alto d’Europa (nella foto una delle immagini pubblicate via social). Il popolare attore, con la compagna Rocio Munoz Morales che lo ha affiancato nella visita, è rimasto affascinato dalle Cascate, come riporta lui stesso sempre su Instagram: "Una bellissima giornata in famiglia e amici speciali. Le Cascate incantano con la loro maestosità. L’acqua fluente trasmette serenità. Il rispetto della natura è fondamentale per preservare tali meraviglie ecosostenibili per le future generazioni". Il post, con foto della Cascata , ha ottenuto quasi quindicimila like e oltre duecento commenti.