Ragazzino scomparso ritrovato a Perugia dai carabinieri: “E’ vivo e sta bene”

Perugia, 24 novembre 2023 – E’ stato ritrovato a Perugia dai carabinieri il ragazzino scomparso qualche giorno fa da una comunità per ragazzi di Grosseto. Il dodicenne aveva fatto preoccupare tutti, ma la possibilità che si fosse allontanato volontariamente è stata sempre la principale delle ipotesi.

Era stato lui stesso a confessare ad alcuni amici l’intenzione di partire per tornare dalla famiglia, che vive in Umbria. Per questo le ricerche si erano concentrate fin da subito sui dintorni di Perugia. Il dodicenne potrebbe aver preso il treno. L’allontanamento era avvenuto in compagnia di un amico, che però era stato ritrovato quasi subito.

Secondo quanto appreso, il dodicenne sarebbe in buone condizioni di salute.