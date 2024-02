Ragazzi speciali in scena. La disabilità si fa risorsa e apre nuovi orizzonti

C’è molto teatro, ma ci sono anche tanta solidarietà e condivisione. Loro si chiamano Aurora, Gino Maria, Agnese, Giacomo, Elisa, Livia e Alessio: sono gli attori speciali (tutti con disabilità) dello spettacolo che andrà in scena venerdì primo marzo alle 21 al Teatro degli Illuminati. Il loro sogno è quello di creare una compagnia e girare i teatri per far conoscere la bella esperienza di vita; intanto, per la prima volta, gli aspiranti attori saliranno sul palco per presentare un lavoro di grande intensità emotiva “Guarda il mondo con i miei occhi“, su testo e regia di Valentina Martinelli, tifernate, attrice diplomata all’Accademia Filodrammatici di Milano, direttrice della compagnia “Holo Teatro Due a Due“. Il percorso ha previsto incontri settimanali che sono iniziati a settembre e che hanno valorizzato l’emotività e il lato artistico dei ragazzi, portandoli a far emergere la loro parte creativa, ricca di insegnamenti per chi li osserva. Lo spettacolo, primo del genere, è reso possibile dall’associazione Cofad (Comitato familiari disabili), dal Consorzio Castello Danza e dal Comune di Città di Castello ed è stato illustrato ieri nel corso delle prove generali. "Il progetto nasce dalla mia meravigliosa esperienza con Gino, un ragazzo speciale che ho avuto l’onore di avere al mio fianco per un anno intero e mi ha fatto comprendere la lentezza, l’umiltà, la pazienza, la gentilezza, la felicità. Poi ho incontrato gli altri e da qui lo spettacolo, frutto del lavoro che i ragazzi hanno fatto attraverso le emozioni e il mondo dell’immaginazione", spiega Valentina Martinelli. Il gruppo di otto ragazzi calcherà la scena insieme al Consorzio Castello Danza diretto da Cristina Goracci e agli allievi di Holo Teatro 2 A 2. "Ci auguriamo non rimanga un esperimento isolato, ma abbia la sua continuità in un percorso integrato di scambio di esperienze", aggiunge Cristina Goracci di Castello Danza. Gli attori interpreti sono Aurora Bazzurri, Gino Maria Landi, Agnese Massetti, Giacomo Milanesi, Elisa Occhineri, Giacomo Testi, Livia Tose e Alessio Vouthier, insieme ai danzatori del Consorzio Castello Danza, con la partecipazione di Roberto Costa Augusto, Francesca Bizzirri, Roberta Giubilei e Laura Massetti, Riccardo Sensi e gli attori di Holo teatro 2 a 2. "Un progetto nato e costruito con il desiderio di far comprendere che la disabilità non è che una delle chiavi di lettura attraverso la quale il mondo può essere visto e vissuto. Come amministrazione comunale abbiamo voluto supportare questi ragazzi affinché potessero, attraverso l’arte, esprimere un’energia e un’emozione altrimenti difficili da tirar fuori", dichiarano gli assessori Benedetta Calagreti e Michela Botteghi, presenti alle prove generali in vista del debutto a teatro.