"Ragazzi in bici che sfrecciano tra famiglie e bambini"

TERNI "Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardo al pericolo rappresentato molte volte da ragazzi che circolano in bicicletta a forte velocità nelle aree frequentate da famiglie con bambini". Così Niccolo Francesconi, neocoordinatore delle politiche sulla sicurezza per Alternativa Popolare. "Questo comportamento imprudente - continua – mette a rischio la sicurezza dei pedoni e dei più piccoli in particolare, destando preoccupazione tra i residenti e i visitatori del centro di Terni. Sichiede quindi alle autorità competenti di adottare misure concrete per garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano il centro della città. È importante sensibilizzare i giovani ciclisti sull’importanza di rispettare i limiti di velocità e le norme del codice della strada in zone ad alta densità di pedoni"

La sicurezza sarà uno dei temi del question time in programma giovedì in Consiglio comunale. Tra i punti all’ordine del giorno, infatti, l’interrogazione di Pd e Innovare per Terni relativa all’ installazione di un sistema di videosorveglianza a Marmore; l’interrogazione presentata dal gruppo di FdI sul progetto di sicurezza urbana di natura privata adottato dall’amministrazione comunale.