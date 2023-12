Ragazzi, fatevi avanti. Il bando scade a febbraio. Ecco come partecipare Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale. Presentare domanda entro il 15 febbraio attraverso la piattaforma Domanda on Line. Maggiori informazioni sul sito dell'Informagiovani del Comune di Perugia.