Ragazze battute dal Parma. È secondo posto

TERNI - La Ternana Women cede 1-0 al Gubbiotti di Narni contro il Parma e lascia la vetta della Serie B alla Lazio. Le rossoverdi (prima sconfitta in casa) pagano assenze, condizione precaria di alcune pedine e difficoltà nell’impostazione. Le ducali si confermano da subito solide e al 15’ Kongouli impegna di testa Ghioc. Occasioni per Vigliucci al 26’ (parata di Cappelletti), Pirone al 29’ (chiusura di Masu), Porcarelli al 33’ (destro a lato). Traversa del Parma al 44’ con Williams. Il gol al 13’ della ripresa: Di Stefano imposta a centrocampo, lancia Gago che con facilità entra in area e batte Ghioc. Al 20’ Vigliucci respinge su Kongouli a portiere battuto. La Ternana reclama il rigore al 38’, ma l’arbitro concede la punizione dal limite. Al 42’ Ghioc salva su Gago. La Lazio (4-0 contro la Freedom) è a quota 59, la Ternana a 56, il Cesena (3-0 contro Res Roma) a 55, il Parma a 52. Sabato Cesena-Lazio e Ternana in trasferta contro l’Hellas Verona.

Augusto Austeri