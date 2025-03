Giada morta a 22 anni, l’autopsia per la verità. Il fratello ha cercato di rianimarla

Città della Pieve (Perugia), 3 marzo 2025 – Si attendono dall’autopsia le risposte che ad oggi una intera comunità non riesce a darsi sulla morte di Giada Coppola. Mentre ieri Città della Pieve era in lutto, con le manifestazioni del carnevale e tutti gli eventi annullati in rispetto del dolore dei familiari, si è appreso che è stato fissato per domani il riscontro diagnostico disposto dal Santa Maria della Misericordia di Perugia per chiarire le cause che hanno portato al decesso della 22enne, morta venerdì all’ospedale dove è arrivata trasportata dall’elisoccorso.

La telefonata di richiesta d’aiuto da parte dei familiari era partita poco dopo le 13 dalla casa di Moiano, dove rapidamente si sono portati i soccorritori. Secondo quanto si è appreso sarebbe stato il fratello minore ad accorgersi che la ragazza versava in gravi condizioni, avrebbe lui chiamato il 118, e seguito le istruzioni telefoniche che l’operatore gli ha impartito per eseguire il massaggio cardiaco.

Purtroppo però il quadro era già troppo compromesso e forse il cuore aveva già definitivamente smesso di battere quando è arrivata in ospedale. Da quanto si apprende la giovane sarebbe deceduta – per cause naturali – dopo un improvviso aggravamento del quadro clinico. Secondo quanto ricostruito dai genitori, la ragazza aveva malesseri da alcuni giorni, febbre che non accennava a passare, probabilmente valutata come un sintomo influenzale – il condizionale è d’obbligo – anche dal medico del presidio sanitario che l’avrebbe vista nei giorni scorsi. E tra ciò che viene menzionato in queste ore c’è anche un intervento chirurgico al ginocchio, effettuato di recente in una struttura in Toscana. Moltissimi i messaggi di cordoglio, a cominciare da quello dell’Istituto Calvino, scuola frequentata dalla ragazza e da varie associazioni del territorio.