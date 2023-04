"Rafforzare il legame storico tra Foligno e il Sagrantino"

La Confraternita del Sagrantino è stata ricevuta dal sindaco Stefano Zuccarini. All’ordine del giorno dell’incontro la riscoperta del legame della città della Quintana con il Sagrantino. "Pur non rientrando tra i cinque comuni del territorio individuati nel disciplinare di produzione – dice la Confraternita – il legame è innegabile così come strategico il suo rapporto con il conosciutissimo vitigno che viene coltivato ai suoi confini". L’incontro è stato definitivo "cordiale" e "il Gran Cordone Alessandro Silvestrini ha illustrato al primo cittadino folignate la storia e l’attività della Confraternita ponendo l’attenzione proprio sui numerosi punti di contatto tra la città della Quintana e il Sagrantino. Basti ricordare a tal proposito, che la sua produzione è eccezionalmente consentita ed estesa anche a Foligno, nello specifico alla cantina Terra de’ Trinci, essendone tra i produttori di più antica tradizione e tra le promotrici della costituzione della Doc Montefalco nel 1979".

Il sindaco Zuccarini ha espresso parole di apprezzamento per le numerose iniziative del sodalizio, pronto ad avviare nuove collaborazioni, in particolar modo per le attività di promozione del territorio e dei prodotti tipici enogastronomici ed agroalimentari. Proprio su questo ha insistito la delegazione della Confraternita: "Nei prossimi giorni – è stato detto – chiederemo un incontro anche ai cinque sindaci dei comuni direttamente interessati per studiare insieme nuove iniziative e portate avanti progetti di grande spessore".