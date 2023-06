Racconto in musica sul Vannucci con i Trobadores

Un’altra tappa da non perdere dell’omaggio al divin pittore va in scena questa sera alle 21 alla Sala dei Notari con “Perugino 1523 - 2023“, un racconto musicato sulla vita del grande artista realizzato dall’ensemble “I Trobadores“ di Assisi (nella foto). Ingresso a 10, (ridotto 7 per i soci dell’Agimus) con prenotazione consigliata alla mail: [email protected]

Quello che si andrà a raccontare non sarà solo la storia del Perugino ma anche, e soprattutto, lo spaccato di vita musicale che al volgere del Quattrocento si trovava a Perugia e nel centro Italia, in particolar modo le tante forme compositive e la vasta gamma di strumenti musicali utilizzati in quegli anni. "Racconteremo in musica – dicono i protagonisti dello spettacolo – la Perugia tardo quattrocentesca grazie a un importante Manoscritto musicale, il Ms. 431 (G20), conservato nella Biblioteca Augusta di Perugia, principale fonte musicale a cui abbiamo fatto riferimento per la costruzione di questo progetto".

Un’occasione per apprezzare il talento raffinato dei “Trobadores“, ensemble nato nel 2017 ad Assisi dall’incontro tra giovani artisti professionisti del settore musicale e teatrale, con l’idea di portare avanti un continuo e approfondito studio del periodo compreso tra il Medioevo e i primi anni del Rinascimento. La formazione ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti e partecipa con successo a numerose revocazioni storiche, dal Calendimaggio di Assisi a Perugia 1416.