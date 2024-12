Raccolta differenziata. Livelli troppo bassi

SPOLETO Raccolta differenziata troppo bassa, a rischio la certificazione ambientale Emas e allora il Comune cerca soluzioni per aumentare le percentuali. Con apposita delibera dirigenziale l’ente pubblico ha affidato "una indagine sulle migliori pratiche europee per la riduzione della produzione dei rifiuti e la promozione dell’economia circolare e di creazione di una campagna di informazione e comunicazione". Nella delibera si legge che "nel corso dell’audit di sorveglianza per il mantenimento della Certificazione ambientale iso 14001 e della registrazione Emas, l’ente di verifica accreditato Certiquality ha rilasciato una non conformità per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata previsto dalla normativa vigente. Nel trattamento della Non conformità il Comune ha indicato, come strumento per assicurarne la chiusura, l’intensificazione delle attività di informazione e comunicazione, anche utilizzando strumenti nuovi come Whatsapp . L’amministrazione ha stanziato a bilancio risorse aggiuntive al fine di programmare e attivare una campagna di comunicazione più incisiva e articolata, rivolta a tutti i target potenzialmente coinvolti, da sviluppare in sinergia con la Vus". "La campagna - continua il Comune – deve perseguire diversi obiettivi e per pianificarla è indispensabile una indagine sulle migliori pratiche europee per la riduzione della produzione dei rifiuti".