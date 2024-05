Quinto caso di ’Dengue’ in Umbria. Disinfestazione in piazza Morlacchi

PERUGIA – Quinto caso di febbre Dengue in Umbria. Ieri il Dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria Usl 1 dell’Umbria ha infatti un caso accertato di febbre virale, trasmessa da zanzara del genere Aedes, in corrispondenza dell’area cittadina del centro storico. A quanto risulta alla Asl il caso è da ‘importazione’ e la persona che ha contratto la febbre è comunque in buone condizioni. Nei giorni scorsi sarebbe rientrata dall’estero e in particolare da uno dei Paesi in cui la Dengue è molto diffusa da alcuni mesi a questa parte. Subito dopo la comunicazione della Asl al Comune. È stata emessa un’ordinanza per interventidi disinfestazione adulticida contro le zanzare che si è svolta la notte scorsa dalle 3 alle 5 in corrispondenza di aree pubbliche lungo l’area di piazza Morlacchi e vie limitrofe, nel cuore dell’acropoli come detto.L’altro caso si era verificato il 7 maggio nella zona di Madonna Alta.