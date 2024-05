Quintana: verso l’apertura delle taverne

FOLIGNO Presentato sabato sera durante la Cena Grande il Palio della Giostra, un’opera dell’artista Diego Miguel Mirabella. La città è in piena atmosfera festaiola. La Notte delle Bandiere di giovedì scorso ha fatto svegliare Foligno già addobbata a festa, con i vessilli dei Rioni ben esposti. Le prossime tappe saranno l’apertura del ‘Quintana Point’ del 30 maggio alle 18, con la presentazione della rivista Qui al foyer dell’ex teatro Piermarini. Per gustare i piatti della tradizione, sarà possibile rivolgersi alle taverne dal 30 maggio al 14 giugno, con l’esclusione del 2, il giorno in cui al Campo de li giochi sono convocate le Prove ufficiali, ultimo momento utile per i fantini di testare i propri destrieri nell’otto di gara e di misurarsi nell’abilità ‘contro’ il Dio Marte. Intanto Il Rione Croce Bianca rinnova il vestito della Prima dama e delle dame di corte. La presentazione domani alle 19 all’Oratorio del Crocifisso.