Quintana tra politica e glamour Al Contrastanga la Boschi e il fidanzato

di Alessandro Orfei

Un tocco di politica e glamour per questa Quintana di settembre. Riprende la sfida del Gareggiare dei convivi, dove i Rioni competono a suon di banchetti barocchi e sono stati annunciati ospiti d’eccezione. In quello del Contrastanga di lunedì ci sarà infatti l’onorevole ed ex ministro Maria Elena Boschi e il fidanzato, l’attore Giulio Berruti, famosissimo grazie alla sua partecipazione nelle serie tv. Stasera al Morlupo ci sarà l’eurodeputato Francesca Peppucci, che ha ospitato la Quintana negli spazi espositivi del Parlamento europeo. Martedì chiuderà il Gareggiare dei convivi 2023 il Cassero. Proprio il Cassero è il protagonista di una Quintana contrassegnata fino all’ultimo dalla suspance. Non sono ancora definiti i binomi che la settimana prossima sfideranno il Dio Marte nella Giostra. Se infatti la Commissione Giustizia e disciplina dell’Ente Giostra si è presa tutto il tempo necessario per decidere i provvedimenti da comminare in seguito alla rissa di giugno, anche il Cassero non scioglie la riserva. La questione riguarda il Rione della Torre Merlata perché proprio il suo cavaliere, Luca Innocenzi, è stato coinvolto nella rissa e sospeso per due mesi dalla Commissione dell’Ente. La sospensione scadrà il prossimo 14 settembre, due giorni dopo l’annunciata decisione dell’organo di giustizia quintanara e una manciata di giorni prima della Giostra, il 17. La linea del Rione però è chiara e la decisione aspetterà il verdetto della Giostra. Se Innocenzi sarà ‘libero’ di correre, sarà lui il Pertinace a sfidare il Dio Marte. Se Innocenzi dovesse essere ancora sospeso, il cavaliere del Cassero sarà Paolo Palmieri, esordiente proveniente dal Master Cavalieri.

Intanto il calendario quintanaro è fitto di appuntamenti. Oggi è il giorno del "Battesimo rionale", a partire dalle 17 in ogni Rione. Si tratta di una cerimonia laica volta a ‘sacralizzare’ l’appartenenza al proprio Rione. Un momento che segna per i giovani quintanari l’ingresso ufficiale nella vita del proprio Rione ed è finalizzato a dare maggiore solennità ad una "cerimonia" che assume un significato del tutto particolare nella vita di un Rione. Giornata particolare quella di oggi anche per il Giotti che celebra i ’60 anni di vittorie’. Una triplice ricorrenza come i 60 anni dalla prima vittoria del 1963, 30 anni dalla prima vittoria di Lorenzo Paci e Nibbio de Florinas, 10 anni dalla prima storica doppietta firmata Massimo Gubbini. "Tre momenti storici per i nostri colori che abbiamo deciso di festeggiare organizzando un evento senza precedenti", dicono.