Quintana, premi e riconoscimenti. Applausi alle edizioni del 2023

Riconoscimenti e premi nella cerimonia che chiude la stagione quintanara. Sono stati assegnati i riconoscimenti ai Rioni primi tre classificati nelle Giostre della Sfida e della Rivincita 2023. Per l’edizione di giugno: primo Rione Giotti con il cavaliere Massimo Gubbini, secondo il Rione Badia con il cavaliere Lorenzo Melosso, terzo Rione Morlupo con il cavaliere Alessandro Candelori. Per l’edizione di settembre primo il Rione Spada con il cavaliere Tommaso Finestra, secondo Rione Morlupo con il cavaliere Alessandro Candelori, terzo Rione Pugilli con il cavaliere Raul Spera. Diversi anche i Premi speciali. Miglior corteo: per giugno assegnato al Rione Contrastanga mentre l’edizione di settembre ha visto vincere il Croce Bianca. Per il 26°Trofeo Lancia D’Argento “Marcello Formica“ messo in palio dalla famiglia Formica, ha prevalso il Rione Spada, vincitore dell’edizione di settembre. Assegnato poi il premio “Anelli d’argento“, messo in palio dalla famiglia di Paolo Giusti. A vincere il Rione Spada, vincitore dell’edizione di settembre della Giostra della Quintana che li conserverà sino al prossimo settembre. Il Premio “dottor Valentino Sardini“, assegnato dal Rione Ammanniti al veterinario del Rione vincitore della giostra di settembre è andato al dottor Giovanni Baglioni. Il Premio Giro più veloce è andato a Massimo Gubbini del Giotti per aver fatto segnare, in sella al cavallo Daytona Man, il tempo di 52 secondi e 72 centesimi nella prima tornata della giostra del 17 giugno. Il Premio Priore tra i priori, messo in campo dal Rione Contrastanga e dedicato alla memoria del Priore Emerito e Magistrato dell’Ente Giostra della Quintana Maurizio Metelli, è stato assegnato al Priore del Rione Giotti, Alfredo Doni. Il riconoscimento è assegnato al Priore , che ha guidato il proprio Rione portandolo a primeggiare in tutte o nella maggior parte delle attività che caratterizzano la vita della Giostra. Al Rione Spada il premio Roberto Valentini (Slim).

Alessandro Orfei