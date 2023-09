Quintana, Spada in festa grazie a Tommaso Finestra

Foligno, 17 settembre 2023 – Quintana, il Palio torna sotto le Conce. Tommaso Finestra, il 22enne di San Gemini per il primo anno allo Spada, torna a far sorridere il Rione che non festeggiava dal giugno 2016, quando a renderli felici fu Daniele Scarponi su City Hunter. Per lo Spada si tratta dell’ottavo Palio, il primo dopo sette lunghi anni di astinenza.

Prima tornata con sorprese per la Quintana della Rivincita di settembre. Senza Gubbini e Innocenzi, un altro blasonato come Lorenzo Melosso viene beffato dal terzo anello e conclude anticipatamente la Quintana. Il Pertinace del Cassero viene eliminato per il superamento del temo concesso prima del via e il Croce Bianca per una bandierina abbattuta. Conduce Alessandro Candelori con il Morlupo, secondo Spada con Tommaso Finestra e terzo Daniele Scarponi con il Contrastanga.

Sulla seconda tornata consolida il dominio del Rione Morlupo, che distanzia 40 centesimi lo Spada, che recupera ulteriormente il tempo nella seconda tornata. Nella seconda tornata fuori anche Luca Morosini per la Mora e la Quintana resta combattuta tra Morlupo e Spada. La caccia tra i due si conclude all’ultimo tuffo e sette centesimi a dividere il primo dal secondo Terzo l’esordiente Raul Spera, in campo per il Pugilli.