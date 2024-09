Quintana, dopo la Rivincita c’è il valzer dei cavalieri

FOLIGNO - Come da tradizione, dopo la Giostra settembrina, si riaccende il valzer delle selle tra i Rioni, con clamorosi risvolti. Cavaliere che va, cavaliere che viene, conferme e novità per accendere le Quintane del 2025. La notizia più clamorosa che esce dalle scuderie è il divorzio di Lorenzo Melosso del Badia alla volta del Croce Bianca, che a sua volta saluterebbe l’esordiente Adalberto Rauco. Melosso con il Badia ha anche vinto il Palio di giugno 2022, in sella a Look Amazing. La sua uscita, se confermata, segnerebbe l’avvio di una nuova storia per il giovane e talentuoso cavaliere ascolano. Sarebbe arrivata a conclusione anche la storia tra Luca Morosini e il Rione La Mora. Il cavaliere folignate è da due anni con la Mora, che si preparerebbe a sostituirlo con Pierluigi Chicchini su cui ci sarebbe anche l’interesse del Pugilli. Se confermata l’intenzione di Daniele Scarponi di lasciare l’attività agonistica, il Contrastanga potrebbe sostituirlo con Lorenzo Mariotti, figlio di Claudio ex cavaliere del Croce Bianca. Se si confermasse il divorzio tra Badia e Melosso, potrebbe quasi verificarsi lo scambio incrociato e al Badia potrebbe arrivare proprio Rauco dal Croce Bianca. Confermati saldamente nei rispettivi Rioni Luca Innocenzi al Cassero, Mattia Zannori all’Ammaniti e Tommaso Finestra allo Spada. Così come Nicholas Lionetti al Giotti. Nel gioco di incastri c’è Raul Spera, pronto per La Mora o Badia se Chicchini dovesse approdare al Pugili.