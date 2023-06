Quintana, dopo la bufera Torna il “Gareggiare“ E ci sono i nuovi abiti

di Alessandro Orfei

Dopo la rissa e la bufera su Luca Innocenzi, la Quintana torna alla gara, l’atmosfera magica del Gareggiare e degli abiti d’epoca e la competizione goliardica dei Rioni. Se il Cassero ha sciolto la scorsa notte il nodo sul nome del supplente del Pertinace (in pole, prima del conclave, c’erano Diafaldi, Raponi e Fondi, ndr), in arrivo novità per gli abiti dei Rioni al Corteo. Ieri sono stati presentati i nuovi costumi del gruppo dei suoni del Rione Contrastanga. I costumi sono stati realizzati dalla sartoria Menghini e riflettono quello che era il modo di vestirsi per un soldato all’inizio del XVII secolo e il modello sviluppato per la loro realizzazione è stato tratto da un’incisione bolognese del 1605. "Il bellissimo risultato nato dalla collaborazione tra tutti i membri della Commissione artistica rionale, capitanata dal consigliere Francesca Ferri, e dall’abilità della Sartoria Menghini per questi 17 costumi e per altri due da nobili neri che usciranno nel Corteo prosegue il percorso di omogeneizzazione e ammodernamento del parco costumi – ha detto il priore Carlo Mattioli –. Continuiamo dunque il percorso che il Rione si era già dato nello scorso quadriennio". In arrivo nuovi abiti anche per il Pugilli, che li presenterà martedì prossimo. Intanto si va avanti con gli appuntamenti in calendario. Stasera in piazza della Repubblica la Kronos Acrobatic Theater proporrà la “Divina Kommedia“. Domani alle ore 16, sempre in Piazza della Repubblica, rivive la tanto attesa “Gara dei Tamburini“.

Sarà l’occasione per vedere i gruppi dei dieci Rioni e quello dell’Ente Giostra sfidarsi per la conquista dell’ambito “Pistillo d’oro“. Ricordiamo che l’edizione del 2022 era stata vinta dal Rione Spada. Lunedì invece si riprende anche con gli appuntamenti del “Gareggiare dei convivi“. Ultimi due Rioni a sfidarsi: il 12 toccherà al Badia e il 13 al Rione La Mora. Ultimi appuntamenti prima del gran finale del Corteo storico, venerdì 16 giugno e della Giostra di sabato 17. Una Giostra che mai come quest’anno potrebbe riservare sorprese. Aperto il Quintana point per l’acquisto dei biglietti.