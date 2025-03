Questa è arte di strada. Un volto intenso sul pannello del cantiere

Questa sì che è arte di strada: quei tratti neri impressi nel pannello posticcio del cantiere non offendono facciate o monumenti cittadini, ma anzi innescano commenti positivi, stupore e apprezzamenti. Succede all’uscita delle scale mobili sotto il porticato della Provincia dove qualcuno/a che maneggia molto bene la materia grafica ha impresso con pochi schematici segni un volto intenso e pensoso. La gente si ferma ad ammirare lo schizzo e c’è chi avanza un ’idea: perché non lanciare un concorso per artisti di strada?