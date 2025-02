"Quel cane è troppo pericoloso": l’Asl lo toglie alla proprietaria

UMBERTIDE – Un cane troppo aggressivo e che non poteva essere lasciato a piede libero. Da qui l’intervento del Comune per toglierlo alla proprietaria non più in grado di gestirlo. Si tratta di un pastore maremmano "protagonista – come si legge nell’ordinanza – di varie morsicature a persone ed animali e con un profilo morsicatore 3 (il più elevato profilo di pericolo)". La storia comincia quasi un anno fa, quando alcuni cittadini si erano lamentati del comportamento aggressivo dell’animale e provocando un primo intervento della Usl Umbria 1 e poi della Polizia locale, con conseguente richiesta alla proprietaria di misure cautelative che "risultarono disattese". Il 21 gennaio scorso l’ultima aggressione del cane, con "lesioni personali da morsicatura" ad una persona. Da qui il provvedimento di sequestro poiché il cane non essendo "correttamente gestito e custodito, rappresenta di conseguenza un pericolo per la pubblica incolumità". L’animale è stato preso in custodia dal personale specializzato della Usl ed il trasferimento al canile di competenza.