Quei bravi ragazzi promossi col 100 Ecco i maturi con il massimo dei voti

"Una giornata dedicata alla scuola, ai giovani e alle famiglie, per dire loro che c’è una società in cui il merito viene riconosciuto e premiato": così il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri hanno premiato in Pinacoteca gli studenti tifernati che si sono diplomati con il massimo dei voti. Ecco i nomi. Scuola secondaria "Alighieri-Pascoli": Pietro Badini, Giulio Baldicchi, Aiden Alessandro Bernardini, Matilde Biagioni, Marta Biancarelli Martinelli, Gaia Calabresi, Leonardo Donalai, Cordelia Rose Greenwood, Giada Lauri, Alexia Denisa Zanfiroiu, Nadia Zanga, Davide Zangarelli, Anna Buttarini, Andrea Calzolari, Veronica Campanelli, Leila Khouss, Davide Marconi, Eleonora Pascucci, Leonardo Squartini, Lorenzo Angelini, Pietro Bacchi, Margherita Calestrini, Anna Marinelli, Paola Pinzaglia, Pietro Alcherigi, Marco Grilli, Lisa Zanchi, Augusto Cancellieri, Sofia Santi, Sofia Savini, Greta Sisi, Francesco Beccafichi, Diletta Calafiori, Davide Conti, Chiara Ilari, Linda Mariotti, Miriam Panizzi, Cosmin Oleinic, Chiara Pescari, Giovanni Pierini, Giulia Ciribilli, Martina Giacchi, Sofia Pisciolini, Alessia Rillo, Federica Valori, Giada Boriosi. Istituto Burri di Trestina: Asia Domenichini, Anna Massai, Vittoria Robellini, Gabriele Crispino, Flavio Fratini, Alice Domenichini, Riccardo Laurenzi, Carolina Ramaccioni, Achille Ceccarini. Per la media "San Francesco di Sales": Maria Stella Setti. Istituto "Leonardo Da Vinci" di San Giustino: Sofia Balducci, Elena Cecconi, Pietro Casacci, Adele Perugini, Daniele Valentini. Per le superiori; al Patrizi Baldelli Cavallotti Eugenio Marino, Elisa Occhineri, Nicolo’ Spadoni, Diego Birettoni, Francesca Cecchini, Tommaso Maccarelli, Fadoua Semmoudi, Sofia Simoncini, Laura Coletti, Luca Buttarini, Denise Noemy Ferro, Ayoub Benichou, Nicola Bonelli. Franchetti-Salviani: Francesco Martini, Melissa Chiappini, Matilde Cozzari, Carlo de Martinis, Matteo Dini, Martina Mossa, Celeste Saltanocchi, Michael Cecchini, Arianna Gustinicchi, Giorgia Coltrioli, Andrea Carbonari, Lorenzo Occhineri, Filippo Comanducci. Liceo "Plinio Il Giovane": Francesca Beccafichi, Cristina Bernini, Stella Cardellini, Anna Clara Castellani, Gabriele Giovanni Guerri, Jada Leandri, Giulia Lucaccioni, Davide Marconi, Gregorio Masi, Elisa Pecorari, Filippo Pecorelli, Alice Pellegrini, Giorgia Perioli, Livia Polenzani, Francesco Rosi, Matilde Savelli, Luca Volpi. "Liceo "San Francesco di Sales": Valentina Bastianoni, Helen Zhang. "Campus Leonardo da Vinci" di Umbertide: Elisa Corliani, Margherita Bacchi, Lucrezia Domenichini, Elisa Splendorini, Isabella Alice Giombini, Giorgia Signorelli. "Giovagnoli" di Sansepolcro: Marika Di Caterino mentre dal liceo Città di Piero di Sansepolcro: Elisa Mannarelli, Rachele Bartolini, Agnese Gai, Giuseppe Lucaccioni, Celeste Pettinari.