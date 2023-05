Quattro ’Daspo fuori contesto’ per detenzione e spaccio di droga

TERNI – Il questore Bruno Failla ha applicato tre cosiddetti "Daspo fuori contesto" ad altrettanti ternani arrestati nei giorni scorsi per detenzione e spaccio di droga. In particolare la squadra mobile in due diverse operazioni aveva sequestrato sette etti di cocaina e oltre un chilo e mezzo di hashish. Con il Daspo "fuori contesto", introdotto dal Decreto sicurezza bis, "viene impedito l’accesso allo stadio a quei soggetti che si siano resi responsabili di taluni gravi reati – spiega la Questura –, anche se non sono stati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, allo scopo di impedire che gli stessi possano riprodurre condotte illecite eo violente anche all’interno degli impianti sportivi, con possibili gravi ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica". Destinatari del provvedimento un 54enne e un 29 anni, che non potranno accedere agli stadi per tre anni, e un 34enne che non potrà entrarvi per cinque anni, avendo già avuto in precedenza un Daspo.