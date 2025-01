Quattro chiese giubilari. Le messe solenni del vescovo

Sono quattro le chiese giubilari istituite dal vescovo Domenico Sorrentino che per tutta la durata dell’Anno Santo saranno meta di pellegrinaggi e di preghiera. Sarà il vescovo o un suo delegato a celebrare la solenne liturgia in cui sarà dichiarata la chiesa giubilare come tale. Ad ogni chiesa verrà consegnata una targa da esporre in un luogo ben visibile. Durante la cerimonia, avrà luogo una processione dall’esterno verso l’interno della chiesa con partecipazione dei fedeli. Dopo il saluto iniziale, sarà letto un breve stralcio della Bolla Spes non confundit.

Le chiese giubilari designate nella diocesi di Foligno sono

il Santuario di Sant’Angela (dove il vescovo ha presieduto la messa solenne il 4 gennaio scorso); il Santuario della Madonna del Pianto (la celebrazione è in programma per il 12 gennaio alle 11.30);

la Cattedrale di San Feliciano (il vescovo presiederà la cerimonia il 19 gennaio alle 17);

il Santuario della Madonna delle Grazie a Rasiglia.