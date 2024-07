Quartieri difficili: avanza il degrado. Atti vandalici alla Nuova Monteluce, spaccate alle vetrine della piazza

Perugia, 1 agosto 2024 – Vetrate prese a sassate , in un quartiere che sta scontando troppi anni di desertificazione e di saracinesche abbassate a causa del vuoto che si è creato, dopo il trasloco dell’Ospedale e diversi progetti andati a vuoto. E’ successo nella notte tra martedì e mercoledì nella piazza della Nuova Monteluce.

I vandali si sono accaniti sulle vetrine degli esercizi commerciali dell’area e su quelle della sede del sindacato Spi Cgil. A fare il resoconto di questa notte di follia è Federico Maria Phellas, consigliere comunale del Pd e segretario del circolo di Monteluce ‘Raffaele Rossi’, che ha raccolto lo sfogo dei residenti e di chi in quella piazza ci lavora.

«Questi atti – racconta - non solo danneggiano le strutture e gli strumenti di lavoro, ma colpiscono al cuore la nostra comunità, già provata da anni di disinteresse e negligenza amministrativa. Noi, come amministrazione, in generale, e come Partito Democratico, in particolare, vigileremo con determinazione affinché il quartiere di Monteluce torni ad essere una priorità nell’agenda politica e amministrativa della città.

Per troppo tempo, infatti, il centrodestra ha ignorato le esigenze e le potenzialità del progetto della Nuova Monteluce, lasciando il quartiere in uno stato di abbandono. È giunto il momento - conclude Phellas - di invertire questa tendenza e lavorare attivamente per il rilancio e la valorizzazione del nostro territorio. Con la sindaca Vittoria Ferdinandi, la sua squadra in Giunta e tutta la coalizione possiamo farlo concretamente, grazie anche a un nuovo modello di amministrazione condivisa e partecipata. Il nostro impegno sarà incessante e tangibile, affinché episodi come questi non si ripetano e il quartiere possa risorgere con forza e dignità".

Silvia Angelici