"Quartiere Biancospino, servono interventi sulle strade". Il consigliere Viventi chiede al Comune di provvedere

GUALDO TADINO - Necessitano interventi urgenti le strade del quartiere del Biancospino. Li sollecita il consigliere comunale di Forza Italia, Fabio Viventi. La via Trento Alimenti, già segnalata invano in primavera, e la stessa via del Biancospino "risultano essere ormai dissestate e potenzialmente pericolose per il transito veicolare, a tal punto che gli interventi di semplice manutenzione ordinaria, ossia la semplice chiusura delle buche, risultano insufficienti. Soprattutto via del Biancospino, essendo tra l’altro molto transitata non solo per la presenza di abitazioni, ma anche di diverse attività commerciali, ed essendo anche percorsa per uno degli avvenimenti religiosi più importanti della nostra città, la processione del Beato Angelo, abbisogna ormai di un intervento di manutenzione straordinaria, che preveda quindi il rifacimento completo del manto bituminoso".