Quaranta dipendenti ora sono azionisti

FOLIGNO Dipendenti diventano azionisti della società. È successo alla UmbraGroup, dove quaranta collaboratori sono diventati ufficialmente azionisti. Alla presenza di Reno Ortolani, presidente del CdA di UmbraGroup, e Beatrice Baldaccini, vicepresidente, è stata apposta la firma di ciascun collaboratore nel registro dei soci dell’azienda. "Il senso di questa iniziativa non è soltanto quello di rendere i collaboratori partecipi della crescita del business dell’azienda in cui lavorano - commenta Reno Ortolani - ma anche quello di creare un senso di appartenenza, ancora più forte, alla Umbragroup. Da oggi tutti loro potranno dire di essere soci dell’azienda in cui lavorano. Complimenti a tutti". L’azionariato diffuso, alla Umbra, era nato nel 2008 e poi era stato ripetuto nel 2011. Con l’aggiunta di quaranta nuovi azionisti, proprio nel 2024, il totale dei collaboratori che possiedono azioni dell’azienda sale a settanta. "Questo passo significativo testimonia l’impegno di UmbraGroup nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e partecipativo, dove ogni collaboratore può sentirsi parte integrante del successo aziendale". "La nostra visione – spiega la vicepresidente Baldaccini - è quella di creare un ambiente in cui ogni collaboratore non solo lavori con passione, ma che senta di avere un ruolo cruciale nel plasmare il futuro dell’azienda. Questo senso di responsabilità e di condivisione degli obiettivi ci distingue e ci spinge verso traguardi sempre più ambiziosi".