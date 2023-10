Quaranta borse-studio dalla Fondazione Carit

Sono in tutto 40 per un importo di 40mila euro le borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e da Arpa Umbria riservate agli studenti di Its Umbria Academy che frequenteranno a Terni i corsi in programma nel biennio 2023-2025. In particolare, le borse di studio saranno a favore di studenti provenienti da fuori regione e degli studenti più meritevoli. "Per la Fondazione Carit è fondamentale – spiega il presidente Luigi Carlini – lavorare sempre più nell’ottica di un migliore e sempre più efficace radicamento sul territorio. In questa ottica i progetti che coinvolgono i giovani risultano decisivi, perché permettono ai ragazzi di sviluppare il proprio percorso di studi nel mondo del lavoro, portando benefici a se stessi, ai propri nuclei familiari e anche alle aziende del territorio. Per questo puntiamo ancora su queste borse di studio che, siamo sicuri, offriranno nuove opportunità di crescita". Its Umbria Academy è un’accademia di alta specializzazione post diploma, biennale e gratuita in tecnologie e scienze applicate. I corsi sono emanazione di un’unica Fondazione regionale partecipata dai principali attori del mondo del lavoro e dell’istruzione e sono distribuiti sul territorio con tre campus, con altrettanti laboratori, a Perugia, Foligno e Terni. Per il biennio 2023-2025 è previsto l’avvio di 15 corsi di studio per 450 studenti. Presso il campus di Terni verranno attivati i percorsi in Biotecnologie e Sostenibilità, ICT, Meccatronica di processo e Marketing ed economia di impresa e, qualora venisse conseguito il numero minimo di iscritti, verranno attivati anche agli altri corsi.