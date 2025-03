"Quante le multe elevate?". Serafini in pressing sulla Giunta

CITTA’ DI CASTELLO Quante multe sono state fatte negli ultimi anni? Quali le zone più sanzionate? Com’è organizzato il lavoro della polizia locale? Quesiti che sono al centro dell’interrogazione presentata dal consigliere comunale Claudio Serafini (lista Secondi sindaco) che chiede di conoscere "il volume economico accertato delle sanzioni del 2022-2023-2024, le previsioni per il 2025, quante di esse riguardano il capoluogo e le frazioni". A proposito di multe, chiede ancora di sapere quante sono state quelle emesse sulle aree di sosta a pagamento. Non è tutto. Il consigliere di maggioranza vuole infine sapere da sindaco e giunta "in quali compiti sono utilizzati i dipendenti comunali della polizia locale e quanto spende il Comune per la gestione dell’armamento e per l’idoneità dei dipendenti all’utilizzo delle armi di servizio". Il documento sarà dibattuto nel prossimo consiglio.