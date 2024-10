Quando l’oro verde dà spettacolo. Frantoi Aperti, extravergine in festa. Assaggi, musica e passeggiate

Già si sente il profumo dell’olio novello sparso nell’aria delle campagne e dei borghi umbri. Da oggi a domenica ci attende il secondo fine settimana della XXVII edizione di “Frantoi Aperti“, la manifestazione che, fino al 17 novembre celebra l’arrivo del nuovo extravergine d’oliva, nelel sue diverse cultivar. Stavolta i riflettori saranno puntati su Campello sul Clitunno dove la “Festa dei Frantoi e dei Castelli” animerà il Castello di Agliano (domenica); Gualdo Cattaneo che proporrà “Sapere di pane, sapore di olio”; inoltre ad Arrone, Castel Ritaldi, Spoleto e Trevi, domenica sport e relax nel verde con la “Camminata tra gli Olivi” organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Già da questa sera sarà possibile partecipare alle cene oleocentriche dagli “Umbrian #EVOOAmbassador - Testimoni di oli unici” che proporranno menù di terra e di lago in abbinamento con gli oli e.v.o. di qualità dei produttori aderenti a Frantoi Aperti 2024. Sono quattro le cene in programma: a Orvieto al Ristorante Vis à Vis che proporrà un menù interamente “vegetale”, a Perugia al Ristorante La Moglie Ubriaca e a Magione all’Evo Bistrot Centumbrie e alla Libera Lepre Osteria & Cantina.

Degustazioni, camminate, escursioni in bicicletta ma anche allegria in musica. A Gualdo Cattaneo, domani alle 18.30 piazza Umberto I sarà animata dalle note di Baldo e Papero, mentre domenica nel castello di Agliano a Campello sul Clitunno, alle 11.30, ad esibirsi sarà “Andrea Rellini Duo” e a Spoleto alla Fattoria biologica “Patrice” alle 13 il concerto del duo “Baldo e papero”. Per gli appassionati di outdoor poi appuntamenti sia di trekking che in e-bike: dokani a Gualdo Cattaneo pedalata guidata su percorso ad anello di circa 21 Km con visita al Frantoio Clerici e degustazione. Da Gualdo Cattaneo, si scenderà tra gli uliveti, risalendo il versante opposto della collina, si costeggerà il Parco Acquarossa, passando per Marcellano e Collesecco, fino al Frantoio Clerici (Info 339 8978116 / [email protected] ). Sorride anche la mobilità. Trenitalia applica sconti del 20% per i clienti del Regionale. La macchina lasciamola in garage.