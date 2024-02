Quando la bellezza fa economia. Tra salute e passione per lo sport

In Umbria, sulla sponda nord del lago Trasimeno c’è uno scrigno di bellezza. Si tratta di un’azienda che da 65 anni si prende cura della pelle. Tutto è cominciato nel 1959 quando il marchio Snik è diventato sinonimo di prodotti di altissima qualità in particolare nel campo dei solari. Oggi "nonostante le dimensioni contenute – spiega l’amministratore Valerio Coscia – siamo in costante espansione e orgogliosi di offrire ottimi prodotti, grazie ad una squadra appassionata e altamente qualificata. Con Snik siamo tra gli sponsor dell’europeo in corso in Polonia (Europeo Medici Sciatori) e con l’Albero della Vita siamo stati partner del Campionato Mondiale di Massaggi e Terapia Manuale a Lecce lo scorso ottobre, e saremo presenti al Cosmoprof a Bologna. Insomma, siamo felici di condividere la crescita e le sfide di questa piccola azienda locale". Durante il periodo critico legato al Covid, l’azienda è riuscita a farsi conoscere grazie a uno dei prodotti di punta che è l’igienizzante mani spray, che ha ottenuto grande successo e continua a essere molto apprezzato anche dopo la fine dell’emergenza. Ma ad essere prodotti e commercializzati nello stabilimento di Passignano sul Trasimeno sono tre marchi che racchiudono ognuno un’anima unica: "Snik è punto di riferimento per gli amanti della cosmetica solare sia in Italia che all’estero – racconta il responsabile commerciale Nicola Ballerini – al fianco di chi sceglie la montagna e la vive in ogni stagione e poi Albero della Vita il nostro marchio più giovane, si dedica alla cosmetica naturale, offrendo prodotti che rispettano l’ambiente e la pelle e infine, Acqua dell’Umbria, luxury parfum, che rappresenta una nostra scommessa con e per il territorio, rappresenta il legame speciale che abbiamo con la nostra terra, un connubio di tradizione e innovazione che si traduce in una fragranza che ricorda la nostra terra".

E ancora: "In questi giorni con il marchio Snik stiamo partecipando come Partner di sims squadra italiana medici sciatori ai campionati europei in Polonia, esperienza internazionale nuova e avvincente e tra poco, oltre ad aver portato Snik in Polonia, porteremo la nostra Umbria al Cosmoprof a Bologna dal 21 al 24 Marzo (padiglione 26 stand B117), nella più importante fiera del settore in Italia. Saremo presenti con la nostra Acqua dell’Umbria e con i prodotti a marchio l’Albero della Vita con uno sguardo rivolto al futuro e un rispetto profondo per le radici storiche, l’azienda si propone di continuare a crescere e a ispirare fiducia nei suoi clienti".