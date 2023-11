Qualità della vita tra prevenzione e previdenza sociale

“Prevenzione, previdenza e qualità della vita“. Se ne parla al convegno organizzato dal Soroptimist International Club Perugia domani (17.30 sede Acar via D’Andreotto 29). L’incontro è in collaborazione con l’Acar e con Generali Italia ed è patrocinato dall’Equipe del Benessere Nordic Walking di Perugia. Come migliorare il benessere psico-fisico? Con l’adozione di adeguate forme di prevenzione e di corretti stili di vita, ma anche con l’adesione a specifiche forme di previdenza sociale. Perché anche la serenità economica aiuta.