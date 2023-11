Quadro assunzioni. I servizi spingono

I settori di attività nella regione in cui è programmato il maggior numero di entrate al lavoro sono: commercio 880 assunzioni; servizi di alloggio e ristorazione, servizi turistici 720; costruzioni 590; servizi alle persone 470; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 450. Nel trimestre novembre 2023 – gennaio 2024 i settori in cui è programmato il maggior numero di avviamenti al lavoro sono gli stessi di novembre. Ovviamente varia il numero delle assunzioni: commercio 2mila 430 avviamenti; servizi di alloggio e ristorazione, servizi turistici 2mila 050; costruzioni 1.610; servizi alle persone 1.570; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 1.200. "Pur in un quadro di consistente rallentamento della crescita a causa dell’alto costo del denaro e degli effetti delle tensioni geopolitiche, le imprese dell’Italia e dell’Umbria danno una dimostrazione di grande vitalità e fiducia aumentando sia a novembre che nel trimestre novembre 2023-gennaio 2024, secondo le previsioni Excelsior, sempre di grande affidabilità, le assunzioni in maniera importante. L’Umbria - dice il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni – nonostante insieme a Centro mette in mostra una performance inferiore a quella media nazionale, soprattutto per il trimestre, non solo comunque incrementa le previsioni sia nel mese di novembre che nel trimestre (rispettivamente +10,6% e +4,8%) e in particolare a novembre mette in mostra un vero e proprio record di assunzioni programmate. Il contesto delle previsioni degli avviamenti al lavoro vede in ombra l’industria manifatturiera, mentre costruzioni e servizi danno la spinta. Da evidenziare il contributo dei ‘Servizi di alloggio e ristorazione, servizi turistici’, la cui spinta quest’anno sembra non dover finire mail".