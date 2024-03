“Punto digitale facile“. La tecnologia diventa accessibile

ORVIETO l Digipass diventa Punto digitale facile. Con il Pnrr il progetto si rinnova e si amplia con l’obiettivo di rendere il digitale facile e accessibile a tutti. Da oggi attivati anche sul territorio orvietano i punti di facilitazione digitali, gestiti dalla Fondazione Centro studi affidatario del servizio, negli spazi della biblioteca pubblica Fumi e, da quest’anno, anche ad Allerona e a Porano, nella sede dell’Eco museo. "Il Punto digitale facile – commenta il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – è una importante evoluzione del progetto Digipass che ora si estende anche al territorio per avvicinare ulteriormente la popolazione ai servizi della pubblica amministrazione. In un’epoca in cui sempre più servizi pubblici sono disponibili on line, è essenziale garantire che ogni individuo, indipendentemente dal livello di competenza digitale, possa accedere e beneficiare di tali opportunità. I Punti di facilitazione digitale saranno dei luoghi di supporto e formazione, offrendo assistenza personalizzata a coloro che possono avere difficoltà nell’utilizzo della tecnologia".