“Punto del Sole“. La nuova sede degli scout

Domenica 8 settembre alle 18 nell’ex scuola elementare del Tamburino, a Ponte del Sole, il gruppo scout Agesci inaugura “Punto del Sole“, nuova sede scout e centro aperto all’intera cittadinanza. Questo evento segna una tappa fondamentale di un progetto di rigenerazione urbana e animazione sociale avviato quasi tre anni fa, che oggi il gruppo scout desidera condividere con la comunità come testimonianza concreta del proprio impegno educativo sul territorio. “Punto del Sole“ è uno spazio pensato per le ragazze e i ragazzi, con l’ambizione di diventare un riferimento sociale, luogo di incontri, relazioni, cultura e molto altro. "Siamo felici di raccontare gli obiettivi e il percorso intrapreso insieme a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che vorranno continuare a farlo in questa importante sfida per la cura di un bene comune", dicono i promotori. Un progetto che ha già ricevuto il supporto di numerose persone, aziende, associazioni ed enti. All’inaugurazione interverranno i rappresentanti del Comune di Orvieto, della diocesi di e di Orvieto Ambiente Srl, principale finanziatore del progetto di riqualificazione. Sarà inoltre un’occasione per ascoltare le testimonianze di diverse realtà che, sul territorio, animano luoghi di aggregazione sociale con una particolare attenzione ai giovani. La serata si concluderà con un piccolo rinfresco offerto dal gruppo scout. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare. "La proposta dello scoutismo è quella di ’lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato’: è con questo spirito che intendiamo proseguire il nostro cammino, insieme a tutta la comunità, dicono gli scout.