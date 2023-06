Pullman con ragazzi rientranti da concerto Coldplay sbanda in autostrada, 6 feriti

Orvieto, 24 giugno 2023 - E’ stato probabilmente un istante di distrazione da parte del conducente a rischiare di provocare un grave incidente al pullman a bordo del quale viaggiavano in autostrada di ritorno dal concerto dei Coldplay di Napoli.

Il pullman ha sbandato andando ad urtare il guard rail laterale. La violenza dell’impatto è stata tale da far esplodere alcuni finestrini del mezzo con la conseguenza che sei ragazzi sono rimasti feriti. Il pullman stava raggiungendo Orte dive sarebbero dovuti scendere alcuni ragazzi umbri che erano a bordo. I feriti sono stati presi in cura dai sanitari giunti con un’ambulanza, ma non si è reso necessario il ricovero in ospedale di nessuno. Tutto si è risolto con un grande spavento , ma senza nessuna conseguenza grave. La Stradale di Orvieto sta svolgendo accertamenti per appurare l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto nella notte tra giovedì e ieri. E’ stato sentito l’autista del pullman ed alcuni passeggeri che si trovavano accanto al posto di guida al momento della sbandata.